Роскосмос устранил замечания к стартовому столу на «Восточном»

Москва, 27 ноября. У специалистов были замечания к стартовому столу на космодроме «Восточный», однако на данный момент все они устранены, сообщили во вторник в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

«На данный момент замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет», — приводит слова источника в Центре РИА Новости.

В ЦЭНКИ уточнили, что замечания касались деформационного шва, подразделения Роскосмоса исправили его еще 25 октября.

Ранее сообщалось, что на стартовом столе космодрома «Восточный» был обнаружен критический дефект. Как уточнялось, через швы бетонирования и отверстия крепления опалубки происходила протечка, также дефекты были выявлены в соединениях арматуры центрального распределительного пункта и резервуарах-накопителях дождевых вод.