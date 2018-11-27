Глава Ростуризма рассказал, что поможет развитию санаторной отрасли

Москва, 27 ноября. Развитию санаторной отрасли в России поможет повышение уровня сервиса, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Сафонов прокомментировал распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева о повышении доступности санаторно-курортного лечения в России и о развитии лечебно-оздоровительных комплексов. Глава ведомства рассказал, на что следует обратить внимание в первую очередь для решения поставленных задач.

«Важным условием планомерного раскрытия колоссального потенциала санаторно-курортного комплекса нашей страны для российских и зарубежных туристов является эффективное продвижение и повышение уровня сервиса в отечественных санаториях», — приводит его слова РИА Новости.

На данный момент эксперты Национальной курортной ассоциацией проводят оценку курортных организаций по разработанной системе. Учреждениям присваивается категории «Стандарт», «Бизнес» или «Премиум». На данный момент такую проверку прошли 30 российских санаториев.