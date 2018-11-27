«Мы развалили эту организацию»: Эрдоган приписал Турции победу над ИГ в Сирии

Анкара, 27 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 была создана, чтобы запугать мир, однако благодаря усилиям Анкары боевики были разгромлены. Об этом турецкий президент заявил в ходе выступления перед депутатами парламентской фракции «Партия справедливости и развития».

Эрдоган утверждает, что именно благодаря Турции террористическая группировка ИГ1 потерпела поражение в Сирии.

«Только с приходом Турции на поле стало ясно, что это за проект — ИГ, которая взращивалась с целью запугать мир​​​. Мы развалили эту организацию, а те, кто заявлял о себе как о противниках ИГ, никакой борьбы с ним не вели», — заявил президент Турции.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В сентябре 2015 года Сирия оказалась на грани распада. Террористы ИГ захватили большую часть территории Сирии и были на подступах к Дамаску. В этот момент президент Сирии Башар Асад обратился к России за помощью. Для борьбы с террористами в Сирию были направлены соединения Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России. С этого момента началось освобождение Сирии и разгром террористической группировки ИГ. При этом только российские военные присутствовали в Сирии на законных основаниях. Остальные войска туда приглашения не получали.

В марте 2016 года президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе основных российских сил из Сирии. При этом в Сирии по-прежнему функционируют две российские базы — «Хмеймим» и «Тартус», которые осуществляют мониторинг режима прекращения огня.

1 Организация запрещена на территории РФ.