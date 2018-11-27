Украинская погранслужба сообщила о разблокировке движения на границе с Польшей

Киев, 27 ноября. Транспортное движение через контрольно-пропускные пункты на польско-украинской границе разблокировано, ситуация остается осложненной лишь на границе со Словакией и Венгрией. Об этом рассказала журналистам во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Во вторник, 27 ноября, пограничники заявили, что владельцы транспортных средств с номерами государств Евросоюза продолжают акции в приграничных районах Украины, было осложнено транспортное движение к 11 КПП.

«Еще несколько подъездных путей, ведущих к пунктам пропуска на государственной границе, были разблокированы сегодня в первой половине суток», — следует из сообщения украинского ведомства.

Согласно информации пресс-службы, осложненным остается движение через пункты пропуска «Малый Березный» и «Ужгород» на границе со Словакией и «Тиса» — на рубежах с Венгрией.

Ранее на Украине вступили в силу законы о растаможивании машин с номерами стран ЕС и усилении контроля за их передвижением и эксплуатацией, что вызвало недовольство украинских автомобилистов. По сообщению Луцкого погранотряда, в минувшее воскресенье владельцы машин с европейскими номерами заблокировали международный пункт пропуска «Ягодын» на польско-украинской границе.