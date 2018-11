Западные СМИ назвали пять стран, которые могут купить смертоносный российский танк «Армата»

Российский танк нового поколения «Армата» еще даже не был поставлен на вооружение армии РФ, когда в ряде стран начался ажиотаж. Эксперты гадают, какие страны заявят о готовности приобрести смертоносную бронемашину.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Meet 5 Nations Who Might Buy Russia's Deadly Armata Tank» (5 стран, которые могут купить смертоносный российский танк «Армата»), опубликованный аналитическим изданием The National Interest. Автор: Чарли Гао (Charlie Gao).

В 2018 году россияне разработали целый ряд новейших систем вооружений, и Москва заявляет о готовности экспортировать оружие еще до завершения его создания, как уже было с Су-57. Так какие страны могут приобрести новый танк «Армата» в будущем? Вот несколько предположений.

Индия

Индия стремится стать первым покупателем новейшего российского танка. Нью-Дели рассматривает возможность закупки 1770 новых танков на замену устаревшим Т-72 в рамках программы FRCV (Multipurpose Future Ready Combat Vehicles), и наиболее приоритетными вариантом является приобретение российских танков нового поколения Т-14 «Армата».

Другими танками, которые могли бы конкурировать с «Арматой» в рамках требований программы FRCV, являются корейский K2 Black Panther и украинский «Оплот». Большинство современных западных танков, таких как Leopard 2A7 и M1A2 Abrams, являются слишком тяжелыми для индийской местности.

«Армата» также сталкивается с индийским конкурентом Arjun Mk II, однако вряд ли последняя версия Arjun сможет исправить плохую репутацию своего предшественника.

Китай

Несмотря на собственную бурно развивающуюся индустрию вооружений, Китай продолжает приобретать передовую российскую военную технику, такую ​​как Су-35С и С-400.

При этом Китай поддерживает старую традицию, которая появилась в 1990-х годах: Пекин покупает дорогостоящие современные системы вооружений из России, а затем использует их элементы и идеи в своих продуктах, как это было сделано с J-11B и HQ-9.

Таким образом, Китай, скорее всего, выразит желание купить новый танк «Армата» хотя бы в ограниченном количестве, чтобы оценить новую разработку и адаптировать передовые решения для своей техники. Пекин, скорее всего, захочет создать свой аналог российского танка «Армата» для экспорта.

Алжир

Алжир имеет давние отношения с Россией в области торговли вооружениями. Страна эксплуатирует T-90, С-50 и Су-30МКА (усовершенствованный вариант Су-30).

Алжир даже приобрел более свежие российские разработки, такие как новая БМПТ «Терминатор» и истребитель Як-130.

Россия, похоже, доверяет Алжиру в качестве импортера и даже попросила страну стать партнером в проекте ПАК ФА (Су-57) и, по-видимому, готова экспортировать ей передовой самолет. Если Алжир приобретет новую «Армату», это обеспечит военное превосходство страны в своем регионе. Однако учитывая стоимость танка, маловероятно, что Алжир приобретет больше, чем несколько единиц.

Египет

Подобно Алжиру, Египет стремится к приобретению российского военного оборудования, в том числе Т-90 и МиГ-35. Интересно, что как Египет, так и Ирак перешли от использования экспортных версий американского танка Abrams к российским аналогам (об этом говорит недавнее приобретение танков T-90).

В случае с Египтом это означает конец почти 30-летних отношений с Соединенными Штатами, у которых они сначала покупали M60 Patton, а затем M1A1 Abrams. Несмотря на то, что Египет лишь недавно начал интересоваться российскими разработками, Россия, похоже, доверяет Египту и уже предложила экспортировать Су-57.

Таким образом, Египет является еще одним возможным покупателем нового танка «Армата».

Объединенные Арабские Эмираты

Подобно Алжиру и Египету ОАЭ были названы потенциальным покупателем продвинутого истребителя Су-57, что свидетельствует о готовности России к сотрудничеству с этой страной в военно-технических вопросах. Россия пытается в ближайшем будущем наладить поставки вооружений в ОАЭ и предложила стране доступ к российской спутниковой сети глобального позиционирования ГЛОНАСС.

ОАЭ ранее приобрели российские гусеничные боевые машины БМП-3 и бронетранспортеры БТР-3. На данный момент ОАЭ в основном эксплуатируют французские боевые танки LeClerc, однако во время операции в Йемене LeClerc был пробит российской противотанковой ракетой «Конкурс»: снаряд убил водителя и ранил командира танка.

В результате ОАЭ начали требовать от Франции обновления для LeClerc, в том числе системы мягкой и жесткой защиты. Если Франция не сможет удовлетворить желания ОАЭ, страна, скорее всего, прибегнет к поиску альтернатив, к числу которых относится новый российский танк «Армата».