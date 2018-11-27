ВСУ перебросили бронетехнику и силовиков к линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 27 ноября. Вооруженные силы Украины разместили на территории зернового тока в селе Ольховое в Донбассе танки, БТР и БМП, а также перебросили к линии соприкосновения личный состав. Об этом сообщил на брифинге начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.

По его словам, ВСУ перебросили в населенный пункт Ольховое большое количество бронетехники, среди которой танки Т-64, БТР-80, БМП-1, БМП-2. Их расположили на территории местного зернового тока. Кроме того, две минометные батареи из состава одной из бригад украинской армии были замечены, по данным ЛНР, в районе населенного пункта Кряковка.

«На территорию одного из пустующих детских оздоровительных лагерей (вблизи линии соприкосновения) прибыло порядка 200 военнослужащих ВСУ», — добавил Осадчий.

Представитель республики напомнил, что размещение данной военной техники вблизи линии соприкосновения в Донбассе противоречит заключенным минским соглашениям.

Накануне разведка ДНР зафиксировала усиление группировки ВСУ в районе линии соприкосновения в Донбассе после того, как президент Украины Петр Порошенко распорядился в связи с инцидентом в Керченском проливе ввести в стране военное положение.

В Черном море корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) устроили провокацию, незаконно войдя в территориальные воды России и отказавшись подчиняться требованиям российских пограничников прекратить опасное маневрирование, пишет «Газета.ru». По факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело, суда и находившиеся на нем моряки задержаны.