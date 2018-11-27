«Не перегибать палку»: в Киеве раскрыли план действий в конфликте с Россией

Киев, 27 ноября. В Киеве раскрыли план действий в конфликте с Россией после обострения обстановки в Керченском проливе. По словам советника министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Александра Левченко, Украина должна потребовать размещения кораблей НАТО в Черном море.

Этот шаг должен побудить Россию к «другим действиям», считает политик. В то же время министр подчеркивает, что главное в деле милитаризации Черного и Азовского морей не перегнуть палку и не разжечь открытый военный конфликт с РФ.

«Ну и мы сами должны быть мобилизованы. Надо быть взвешенным, твердым, но вместе с тем не перегибать палку, не дать втянуть себя в какой-то открытый конфликт. Но при этом показать, что Украина способна и будет защищать свой суверенитет», — отметил Левченко в эфире украинского телеканала «Обозреватель ТВ».

Кроме того, украинский чиновник призывает Европарламент усилить санкционное давление на Москву.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. В понедельник по запросу РФ будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН.

Президент Украины Петр Порошенко в тот же день внес на рассмотрение Верховной рады указ о введении военного положения в стране на 30 дней, который был поддержан депутатами.