Климкин обсудил с главой Красного Креста инцидент в Керченском проливе

Киев, 27 ноября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста Питером Маурером задержание моряков ВМСУ в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ.

«Утром переговорил с президентом Международного комитета Красного Креста Питером Маурером», — написал Климкин в Twitter.

По словам главы МИД Украины, Красный Крест задействует все возможные меры для доступа к украинским морякам и оказания им необходимой помощи.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ были задержаны российскими пограничниками при попытке пересечь границу РФ. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

В ходе операции ранения получили три моряка ВМСУ. Им была оказана медицинская помощь. Сейчас раненые находятся в больнице в Крыму. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина посетит задержанных, выслушает их жалобы и послания родственникам. По словам омбудсмена, задержанным будет предоставлен адвокат. Раненые находятся в стабильном состоянии, их здоровью ничто не угрожает – повреждены только мягкие ткани.