«Все перейдут на кэш»: эксперт о проверках мелких переводов россиян

Москва, 27 ноября. Клиенты нескольких российских банков пожаловались, что кредитные организации начали запрашивать у них подтверждение операций на небольшие суммы. На сбор всех документов давали три дня, в противном случае — грозили блокировкой карты. Сообщения о проверках прокомментировал заслуженный экономист РФ профессор Владимир Гришин.

По мнению специалиста, информация о таких требованиях банков напоминают глупость, либо попросту являются вбросом.

«Я перевожу детям деньги на питание, на обучение, на обучение в институте, в автошколе, на очки, на то на се. Это может быть 2–5 тысяч рублей и прочее. Я должен на каждую операцию давать объяснение?» — возмутился специалист в комментарии изданию «Царьград».

Ни к чему хорошему, по словам Гришина, такие меры не приведут.

«Все перейдут на кэш, и государство вообще потеряет контроль», — предупредил он.

Напомнил экономист и о зарплатных картах, при переводах на которые и так дается показание «перечисление по зарплате». В таком случае, как заметил Гришин, вообще непонятно, зачем банкам какие-то подтверждения.

«Мы не собираемся ни перед кем отчитываться, почему я перечисляю 200–300–500 рублей или три, пять или 20 тысяч. Это просто бредовая ситуация», — заключил он.

О том, что некоторые банки начали требовать от своих клиентов обоснования мелких денежных переводов, сообщила сегодня газета «Известия». По данным источника издания, клиентам этих кредитных организаций пригрозили, что если они не смогут объяснить экономическую целесообразность операции, их карты могут аннулировать.