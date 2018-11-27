Киев рекомендовал украинским рыбакам в Азовском море вернуться в порты

Киев, 27 ноября. Киев рекомендовал украинским рыбакам, которые остаются в Азовском море, возвратиться в порты. Об этом сообщил во вторник первый заместитель министра аграрной политики Украины Максим Мартынюк.

На своей странице в Facebook он отметил, что украинские моряки добывают в Азовском море большую часть улова, поэтому в его водах необходимо сохранять стабильный и понятный режим рыболовства.

«По состоянию на вчерашний день рыбакам было рекомендовано, в качестве меры предосторожности, вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось», — добавил Мартынюк.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу. Они взяли курс на Керченский пролив, по пути суда совершали опасные маневры. На требования российских пограничников украинские моряки не реагировали. Погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры, чтобы задержать корабли.

Комментируя инцидент, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию госграницы и не нарушали норм международного права. Москва считает произошедшее провокацией Киева.