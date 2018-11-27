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Стали известны подробности возможного переноса матча «Енисей» — «Ахмат»

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Стали известны подробности возможного переноса матча «Енисей» — «Ахмат»

Красноярск, 27 ноября. Встреча футбольных клубов «Енисей» и «Ахмат» в рамках 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги состоится на Центральном стадионе в Красноярске, однако может быть перенесена, сообщили источники журналистов среди организаторов.

Организаторы матча уже сообщили РФС и РПЛ, что встреча «Енисея» и «Ахмата» состоится Центральном стадионе имени Ленина в Красноярске. Однако вероятность переноса игры сохраняется.

«Прорабатывается вопрос переносом встречи на резервную дату, — приводит слова источника телеканал «360», — однако пока прогнозы погоды расцениваются как приемлемые для игры — минус три-пять градусов».

Стали известны подробности возможного переноса матча «Енисей» — «Ахмат»

Ранее, 21 ноября, бюро исполкома РФС перенесло встречу в манеж. Однако решение было принято без главы РПЛ Геннадия Прядкина, и он высказал свое возмущение. Не поддержали идею о переносе матча и в «Ахмате»: в клубе обратили внимание, что условия этого помещения не позволят организовать трансляцию игры должного качества, а также реализовать рекламные обязательства партнеров лиги в полном объеме.

Автор: Катерина Иванова
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