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Макрон призвал отказаться от ископаемых энергоресурсов, чтобы «укрепить суверенитет Франции»

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Макрон призвал отказаться от ископаемых энергоресурсов, чтобы «укрепить суверенитет Франции»

Париж, 27 ноября. Отказ от ископаемых энергоресурсов позволит укрепить суверенитет Франции, считает президент страны Эммануэль Макрон. Во вторник, выступая на пресс-конференции в Елисейском дворце, он призвал «излечиться» от зависимости от ископаемых источников энергии.

«Цель нашей энергетической стратегии — излечение от зависимости от ископаемых источников энергии», — сказал Макрон.

Макрон заявил, что в настоящее время цены на топливо и газ в стране якобы зависят от решений России, Саудовской Аравии и Ирана. Он добавил, что также к 2022 году Франция планирует закрыть все угольные электростанции. Такую меру Макрон назвал «новаторским шагом», пояснив, что в мире угольные электростанции продолжают открываться.

Автор: Василий Котов
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