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Депутаты Рады устроили нецензурную перепалку во время выступления Порошенко

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Депутаты Рады устроили нецензурную перепалку во время выступления Порошенко

Киев, 27 ноября. Обсуждение депутатами украинского парламента введения в стране военного положения получилось чрезвычайно жарким. Судя по ролику, опубликованному в Сети, депутаты Рады прерывали речь президента Украины Петра Порошенко матерными высказываниями.

Когда Порошенко рассказывал о том, как власти защищают Украину, слово внезапно взял народный депутат Виталий Куприй, метко дополнивший монолог президента, пишет Strana.ua.

«Украинская армия, украинский гражданин-плательщик налогов, украинская власть, украинский парламент, украинское правительство и украинский президент делают все возможное для того чтобы защитить родную землю…», — сказал Порошенко.

 «Инвестирует в Россию!» — выкрикнул со своего места Куприй.

Порошенко попросил депутата помолчать, однако у того уже возникла перепалка с сидевшими рядом коллегами. В итоге, Порошенко пришлось утихомирить спорщиков и потребовать от них не использовать бранных слов. Завершал же свое выступление президент Украины под дружное скандирование «Ганьба!» (позор. — Прим. ФАН).  

Депутаты Рады устроили нецензурную перепалку во время выступления Порошенко

Напомним, накануне Порошенко распорядился ввести на Украине военное положение. Поводом для этого послужила провокация ВМСУ, чьи суда в воскресенье нарушили границу РФ у берегов Крыма и были задержаны российскими пограничниками. Как напоминает Infox.ru, военное положение на Украине ввели впервые с момента начала конфликта в Донбассе.

Автор: Федор Веснин
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