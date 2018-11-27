Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией соответствует Конституции РФ — сенатор

Санкт-Петербург, 27 ноября. Положение соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией соответствует Конституции Российской Федерации. Об этом заявил сенатор, представитель Совета Федерации в Конституционном суде РФ Андрей Клишас на заседании Конституционного суда.

Он подчеркнул, что главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об административной границе между регионами, действуя в рамках закона.

«Полагаем, что положение соглашения об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой и закон республики Ингушетия об утверждении соглашения Конституции РФ соответствуют», — заявил Клишас.

Напомним, договор о закреплении административной границы между Чечней и Ингушетией в сентябре в Магасе подписали главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. Территориальный спор между республиками был не разрешен с 1990-х годов.

Евкуров подчеркивал, что Ингушетия и Чечня обменяются участками горно-лесистых территорий площадью 1890 гектаров. По его словам, физической передачи территорий между республиками не произойдет.