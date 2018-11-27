Главы СВР РФ и КГБ Белоруссии договорились о расширении сотрудничества

Москва, 27 ноября. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик обсудили развитие партнерских отношений разведывательных служб двух стран на встрече в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СВР России.

По словам представителя пресс-службы российского ведомства, главы разведывательных служб обсудили взаимодействие двух стран для противодействия терроризму, религиозному и политическому экстремизму, а также их пропаганде. Внимание было уделено вовлечению граждан стран СНГ в деятельность экстремистских организаций.

«Подчеркнута важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным угрозам и современным вызовам безопасности Союзного государства», — рассказал глава пресс-бюро СВР РФ Сергей Иванов в комментарии ТАСС.

Обе стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и углублению отношений для мирного урегулирования проблем в регионе. Нарышкин и Вакульчик затронули тему обеспечения национальных интересов двух стран.