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Крымский омбудсмен прибыла в суд Симферополя для встречи с украинскими моряками

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Крымский омбудсмен прибыла в суд Симферополя для встречи с украинскими моряками

Симферополь, 27 ноября. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина прибыла в суд Симферополя, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для задержанных в Керченском проливе украинских моряков, чтобы переговорить с ними.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поручила Лубиной посетить задержанных моряков и оказать при необходимости гуманитарную помощь. Всего в Керченском проливе были задержаны 24 украинца, нарушивших российскую границу. Трое из них госпитализированы с ранениями.

«Я буду смотреть, чтобы права моряков не нарушались. [Узнаю про] условия содержания, как к ним относились, что можно передать родным, в каком они положении, может, что-то крайне необходимо», — рассказала она, отвечая на вопрос о цели визита.

Напомним, задержанные в Керченском проливе моряки были членами экипажей трех украинских кораблей, которые в воскресенье утром вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры, пишет «Газета.ru». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее назвал незаконное пересечение украинскими кораблями границы РФ грубейшим нарушением международного морского права. 

Автор: Екатерина Кухарева
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