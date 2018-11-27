Крымский омбудсмен прибыла в суд Симферополя для встречи с украинскими моряками

Симферополь, 27 ноября. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина прибыла в суд Симферополя, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для задержанных в Керченском проливе украинских моряков, чтобы переговорить с ними.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поручила Лубиной посетить задержанных моряков и оказать при необходимости гуманитарную помощь. Всего в Керченском проливе были задержаны 24 украинца, нарушивших российскую границу. Трое из них госпитализированы с ранениями.

«Я буду смотреть, чтобы права моряков не нарушались. [Узнаю про] условия содержания, как к ним относились, что можно передать родным, в каком они положении, может, что-то крайне необходимо», — рассказала она, отвечая на вопрос о цели визита.

Напомним, задержанные в Керченском проливе моряки были членами экипажей трех украинских кораблей, которые в воскресенье утром вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры, пишет «Газета.ru». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее назвал незаконное пересечение украинскими кораблями границы РФ грубейшим нарушением международного морского права.