Продюсер «Ласкового мая» рассказал, что превратило Пугачеву в «посредственную певицу»

Москва, 27 ноября. Менеджер и музыкальный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что погубило голос Аллы Пугачевой. По его словам, пристрастие к табаку превратило Пугачеву в «посредственную певицу».

На своей странице в Instagram Разин опубликовал фотографию Пугачевой, где певица сидит за праздничным столом с сигаретой в руке.

«Меня всегда поражало, что Алла Борисовна даже в молодые годы, имея маленького ребенка, курила. Я же никогда не курил и ни одной затяжки не сделал», — написал Разин.

Он также добавил, что в молодые годы Пугачева обладала одним из самых лучших голосов «в мире». Алла Борисовна становилась победительницей престижных международных конкурсов, однако пристрастие к курению превратило негативно повлияло на ее вокальные данные.

«Именно курение сделало свое дело, и сегодня Пугачева практически превратилась в посредственную певицу, потому что очень низко сел голос», — отметил Разин.

Продюсер «Ласкового мая» выразил уверенность, что поклонники Пугачевой уже никогда не смогут насладиться ее голосом, так как она потеряла его навсегда, передает «Утро.ру».