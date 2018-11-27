Немецкая делегация посетит Крым в следующем году

Москва, 27 ноября. Делегация парламента Германии в следующем году посетит Крым. Об этом во вторник заявил глава фракции «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер в ходе встречи с членом Совета Федерации Ольгой Тимофеевой.

По словам немецкого политика, цель визита — лично оценить ситуацию на полуострове и составить объективную картину происходящего, сообщает пресс-служба Совфеда. Маурер подчеркнул, что многие западные СМИ негативно настроены ко всему, что касается Донбасса и Крыма, при этом мало кто разбирается в сути вопроса.

«Например, говорится, что выборы на Донбассе противоречат минским соглашениям, но на вопрос, в чем именно состоит это противоречие, они теряются и не могут ответить», — сказал парламентарий.

Отметим, что, несмотря на протесты Украины, Крым за последние несколько лет уже посетили делегации Германии, Франции, США, Норвегии, Эстонии, Италии и других стран.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.