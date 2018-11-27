Россияне смогут проверить знания отечественной истории 30 ноября

Москва, 27 ноября. Международная акция «Тест по истории Отечества» пройдет в России 30 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте министерства культуры РФ.

«30 ноября 2018 года масштабная образовательная акция — тестирование по истории Отечества — состоится в четвертый раз и охватит все регионы Российской Федерации и несколько десятков стран», — говорится в сообщении министерства.

Участникам предложат ответить на вопросы по всем периодам истории России и Конституции РФ, которой в этом году исполняется 25 лет.

Тест включает в себя 40 вопросов на русском языке. Участникам необходимо будет выполнить задание за 40 минут.

Проверить знания отечественной истории можно на специальных площадках или на сайте проекта кдгр.рф. Ожидается, что участниками тестирования станут более 500 тысяч человек.