«Пока моя помощь необходима, я буду этим заниматься», — бескорыстный юрист Евгения Тужилкина. ФАН-ТВ

Юрист Евгения Тужилкина бесплатно консультирует пенсионеров и малоимущих граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

«Я когда захотела стать юристом, там, в своем юношестве, я всегда и до сих пор стараюсь придерживаться того принципа, что я помогаю людям. И моя профессия призвана помогать людям. Не зарабатывать деньги, как многие думают, а именно помогать людям», — говорит Евгения Тужилкина, юрист.

Евгения почти год помогает людям в свободное от основной работы время. Проблемы, с которыми к ней обращаются, касаются преимущественно жилищно-коммунальной сферы.

«Для граждан мы обычно выделяем полчаса на человека, и в большинстве случаев мы всегда выходим за пределы этих получасовых консультаций. Потому что документов всегда много, люди приходят с уже большой проблемой. Потому что они ведут переписку и понимают, что уткнулись в тупик. Ну и пока читаю документы, пока я вникаю в суть дела, что вообще у человека произошло. Люди-то живут с этой ситуацией да, а я первый раз ее вижу. Поэтому это, конечно, вызывает затруднения и даже по времени», — продолжает Евгения Тужилкина, юрист.

Как признается сама юрист-волонтер, помочь, к сожалению, удается не всем, так как часть людей приходят с судебными решениями, которые уже нельзя оспорить.