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Экономика

Минфин РФ впервые за пять лет начал размещение семилетних евробондов

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Минфин РФ впервые за пять лет начал размещение семилетних евробондов

Москва, 27 ноября. Министерство финансов РФ впервые за пять лет начал размещение семилетних евробондов в евро.Ориентир ставки доходности составляет 3%.

По словам источника на финансовом рынке, единственным организатором размещения является "ВТБ Капитал". Размещение планируется завершить в начале следующей недели. Объем выпуска пока не определен, уточнил собеседник ТАСС.

О том, что министерство финансов снова может разместить бонды в евро в конце 2017 года не исключал глава ведомства Антон Силуанов.

Как сообщала ранее «Газета.ру», последний раз Минфин размещал евробонды в 2013 году. При этом в марте этого года министерство выходило на международный рынок капитала, разместиы евробонды «Россия-29» объемом 1,5 млрд долларов под 4,625% годовых и евробонды «Россия-47» на 2,5 млрд долларов под 5,25% годовых.

Автор: Ярослава Замысловатова
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