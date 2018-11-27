Финская политическая цензура и злорадство лицемеров из "Настоящего времени"

Финляндия. Страна, которую считают одной из самых свободных и демократичных в Европе. Но почему-то именно здесь два журналиста получают приговоры суда за свою профессиональную деятельность – один осуждён почти на два года тюрьмы, второй – на крупный денежный штраф. За что же?

Илья Яницкин, несмотря на русские имя и фамилию, - коренной финн, родившийся в Финляндии и имеющий гражданство этой страны. Как и Йохан Бекман – известный в Суоми политолог, публицист и общественный деятель. Это, однако, не помогло им избежать обвинений в том, что они – «российские тролли», «путинские агенты» и вообще «рука Москвы». «Самый гуманный суд в мире» счёл убедительным иск журналистки Джессики Аро, которая провела «расследование», якобы доказывающее, что Яницкин и Бекман организовали разветвлённую преступную сеть провокаторов, дезинформаторов, фашистов и шовинистов, работающую над пропагандой критики ЕС и ненависти к мигрантам у коренных финнов.

Эта история началась с того, что либеральной Аро не понравился ресурс, которым руководил Яницкин – Mvlehti.net. По мнению Джессики, там часто появлялись материалы, выдержанные в духе неприязни к иммигрантам вообще и мусульманам в частности, а также критика демократической системы современного Евросоюза и политики правительства Финляндии. Найдя некоторое количество переводов из российских СМИ и сопоставив это с русским происхождением редактора сайта, Аро по примеру всполошившихся властей США решила выдать это за пророссийскую «фабрику троллей», которая наверняка оказывала огромное влияние на умонастроения жителей Финляндии.

В последовавшей за этим длительной и ожесточённой сетевой дискуссии, Аро получила дальнейшую порцию «доказательств» своей теории: ей якобы стали поступать угрозы. Правда, эти «угрозы» были больше похожи на довольно неуклюжий троллинг: «По мере публикации моих материалов о российской "фабрике троллей" и ее работе в Финляндии моя электронная почта начала заполняться разного рода агрессивными посланиями, в том числе с российских адресов. Там были, в частности, изображения мои и моих коллег, измененные с помощью фотошопа, снабженные свастиками и прочими атрибутами, надписями "финские фашисты" и т. п. На трех языках – финском, английском и русском. Многие из этих посланий, очевидно, были изначально написаны по-русски, а потом переведены на финский с помощью гугл-переводчика».

Письма с «российских адресов» (а почту на Яндексе может завести кто угодно) и оскорбления с машинным акцентом – это бесспорные доказательства угрозы жизни бедной Джессики Аро, посчитал финский суд.

Немалую вину за то, что её точка зрения оскорбила всю аудиторию сайта Яницкина, которая находила на этой информационной площадке отдушину от постоянного лицемерия официальных финских СМИ, Аро возложила на председателя Антифашистского комитета Финляндии Йохана Бекмана. Публицисту предсказуемо не понравилось, что все, не желающие разделять господствующую в ЕС антироссийскую точку зрения, записаны в «путинские тролли» и он подверг сомнению профессионализм и моральные качества автора «расследования». За что и поплатился – стал подельником Яницкина. Одним из доказательств его вины, например, стала отправка Джессике Аро маленькой гипсовой фигурки «Бронзового солдата» из Таллинна. Аро посчитала её «насильственно угрожающей».

Во всей этой ситуации больше всего удивляет даже не то, что гуманное во многих прочих отношениях финское правосудие отправило в тюрьму журналиста за некие «письма с российских адресов» на почту его оскорбившегося оппонента, а то, кто в Рунете одобрительно пишет об этом для российского читателя.

Например, приветствует строгие меры для «российских агентов» сайт «Радио Свобода», опубликовавший материал с кричащим названием «Тюрьма для тролля. В Финляндии судили основателя прокремлевских сайтов». Или сайт «Настоящее время» с текстом «Финну русского происхождения дали 22 месяца тюрьмы за угрозы журналистке».

Парадокс в том, что эти медиа, требующие самых строгих запретительных мер для «российской пропаганды» в странах Запада (хотя вина сайта Яницкина заключалась не в том, что он писал панегирики в адрес России и Путина, а в том, что он не писал о них ничего плохого, поддерживая слаженный хор прочих «демократических» СМИ) сами действуют в России совершенно свободно! К запретам и цензуре призывают те, кто сами наслаждаются полной безнаказанностью.

Российское законодательство в этом отношении – одно из самых толерантных в мире. «Радио Свобода», созданное и руководимое американским правительственным агентством, имеет с 2017 года в России статус «иностранного агента», равно как и «Голос Америки», которому принадлежит проект «Настоящее время». Но этот статус ни на йоту не мешает проамериканским СМИ транслировать антироссийскую точку зрения, в том числе – и призывающую к цензурным репрессиям в других странах. Ни один из таких материалов «иноагентов» не был подвергнут цензурным правкам (просто потому что механизм предварительного согласования для СМИ в нашей стране отсутствует), не говоря уже о каких-то угрозах, преследованиях и судебных разбирательствах. «Иноагенты» чувствуют себя в российском информационном поле респектабельными источниками информации, защищёнными неукоснительно соблюдаемыми правовыми нормами.

«Настоящее время», например, вообще проигнорировало требование информировать своих зрителей о том, что они смотрят СМИ-иностранного агента, а не лицензированное Роскомнадзором и Минкомсвязи. Хотя ещё зимой 2017 года этот статус был ему присвоен российским Минюстом, к августу 2018 года никаких соответствующих пометок на экране в эфире канала не возникало. А ведь нарушение этого требования может привести к штрафу в размере от 300 до 500 тысяч рублей. И это ещё весьма гуманно, ведь в США Russia Today была лишена аккредитации за своё иностранное происхождение.

Но вот вопрос – хорошо ли, что всем им так вольготно в нашем инфополе? Ведь пропагандистская роль этих медиа вполне очевидна из подбора материалов, тенденциозной подачи, в конце концов – из таких вот текстов, объясняющих россиянам, что во всём мире они теперь «персоны нон грата», и по иллюзорному подозрению в связях с Россией людей надо сажать в тюрьму. Роль СМИ – быть источником новостей, а не пропаганды и агитации, деформирующей общественную точку зрения в выгодную для наших геополитических противников сторону.

Но, к сожалению, сегодня в нашем правовом инструментарии пока отсутствуют методы, позволяющие отсекать идеологическую накачку враждебных «машин информационной войны» от обычных, пусть и иностранных, средств массовой информации. Однако если такой механизм не будет создан и успешно внедрён, может оказаться, что все усилия по обновлению и укреплению российского военно-промышленного комплекса будут неэффективными – враг не станет прорывать наш ядерный щит, а зайдёт с тыла, через обманутые умы и души.