Путин отметил заботу лауреатов госнаград о благополучии РФ

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин во вторник вручает государственные награды деятелям культуры и спорта РФ. Среди лауреатов тренеры Олег Знарок и Ирина Винер-Усманова, артисты Инна Чурикова и Александр Збруев, а также крупный предприниматель Алишер Усманов​​​.

Обращаясь к гостям мероприятия, Путин отметил, что они вдохновляют россиян увлеченностью своим делом и заботой о стране, ее благополучии и процветании.

«Только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать амбициозные и смелые задачи, в том числе там, где отвага и риск идут рука об руку», — сказал российский лидер.

Напомним, в октябре Путин наградил орденом почета Эльвиру Набиуллину, которая внесла большой вклад в укрепление банковской системы РФ.