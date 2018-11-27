Бойцы ЛНР сбили разведывательный беспилотник ВСУ в Донбассе

Луганск, 27 ноября. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины, который проводил разведку вблизи села Сокольники для того, чтобы корректировать артиллерийский огонь по территории ЛНР. Об этом сообщил на брифинге начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, украинские силовики за минувшие двое суток активизировали воздушную разведку вдоль линии соприкосновения в Донбассе, используя при этом беспилотники, запрещенные минскими соглашениями.

Накануне, отметил Осадчий, ВСУ направили в район населенного пункта Сокольники разведывательный беспилотный летательный аппарат типа «Фантом». Он был сбит расчетом воздушного наблюдения одного из подразделений Народной милиции ЛНР, добавил начальник пресс-службы.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

Ситуация в Донбассе ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.

Только за прошедшие сутки украинские силовики 18 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по ней 328 боеприпасов.