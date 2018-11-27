Названа причина отмены концерта рэпера Элджея в Якутске

Москва, 27 ноября. Концерт известного рэп-исполнителя Элджея в Якутске отменили из-за угроз, которые поступили в адрес музыканта. Об этом сообщается на странице концерта в Instagram.

Музыкант находится в туре под названием Notorious Tour (Episode 2)​​​. Концерт в Якутске, который запланирован на 28 ноября, был отменен, однако причина отмены выступления не сообщается.

Представители артиста отметили, что, несмотря на то, что продано более 1500 билетов и роздано 500 пригласительных, было решено отменить концерт. Сообщается, что деньги за билеты будут возвращены.

«Самому артисту приходили угрозы расправой. Человека, который занимается творчеством, и является самым прослушиваемым исполнителем в России, призывали избить и убить в Якутске», — говорится в сообщении.

Представители Элджея сожалеют, что жители Якутска не смогут посетить концерт рэпера.