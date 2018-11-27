Президент Азербайджана принял российскую делегацию во главе с Кадыровым

Баку, 27 ноября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку российскую делегацию во главе с руководителем Чечни Рамзаном Кадыром, об этом сообщается на сайте президента Азербайджана.

Подробности встречи не уточняются. Кадыров на свое странице «ВКонтакте» выложил видео с видом на Баку.

«Приветствую народ братского Азербайджана! Баку прекрасен и красив. Страна развивается и процветает! Желаю всего хорошего Азербайджану!» — написал Кадыров.

Ранее Кадыров посетил Турцию и провел встречу религиозным деятелем шейхом Мухаммадом Эфенди. Также Кадыров вместе с наследным принцем Саудовской Аравии шейхом Мухаммедом бен Салман аль Саудом посетил чемпионат мира по кольцевым автогонкам «Формула — 1» в Абу-Даби.