Сирия новости 27 ноября 16.30: курды перебросили подкрепление к Хаджину, при взрыве в Ракке пострадало несколько детей

Сирия, 27 ноября. Курды перебросили подкрепление к Хаджину, при взрыве в Ракке пострадало несколько детей, в Алеппо продолжаются перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Алеппо.

Курды: перебросили подкрепление к Хаджину, продолжают арестовывать мирных жителей Ракки.

Провинция Алеппо

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что в районе населенного пункта Кафр Хамра на севере провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями.

Информационное агентство Al-Masdar News также пишет о продолжающихся столкновениях между правительственными войсками САР и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Халса на юге региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

В район населенного пункта Хаджин продолжают стягиваться подкрепления Демократических сил Сирии (SDF). Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@EuphratesPost), что в Дейр-эз-Зор прибыло несколько курдских отрядов, ранее базировавшихся в провинции Алеппо.

Напомним, «демократические силы» при поддержке ВВС международной коалиции наносят удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства»1. Ранее бездействие курдов позволило бандам ИГ1 захватить ряд позиций в районе сирийско-иракской границы.

Провинция Ракка

Недалеко от штаба Демократических сил Сирии (SDF) в административном центре провинции Ракка детонировало самодельное взрывное устройство, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o). В результате происшествия пострадало несколько детей, находившихся поблизости в момент взрыва.

Ранее сообщалось, что боевики SDF продолжают проводить массовые аресты мирных жителей региона для дальнейшей принудительной мобилизации задержанных в ряды курдских военизированных отрядов.

Ирак

Иракская армия проводит операцию по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1 в провинции Салах эд-Дин, передает информационное агентство Iraqi News. Сообщается, что ВВС Ирака нанесли ряд ударов по укрытиям «Исламского государства». В результате боевого вылета было уничтожено три тоннеля радикальных исламистов.

Также авиация ударила по позициям ИГ на западе провинции Анбар. По сведениям Iraqi News, иракские ВВС ликвидировали 13 членов террористической организации.

Одновременно с этим в Найнаве был задержан радикальный исламист, отвечавший за организацию поставок оружия ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)