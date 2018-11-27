Половине задержанных украинских моряков изберут меру пресечения во вторник

Симферополь, 27 ноября. 10–12 задержанным в Керченском проливе украинским морякам изберут меру пресечения во вторник, 27 ноября, сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

Всего были задержаны 24 украинских моряка, нарушивших российскую границу. Трое из них были доставлены в больницу с ранениями.

Как стало известно, во вторник, 27 ноября, половине из задержанных украинцев изберут меру пресечения. Угрозы их жизни нет.

«Будет сегодня [решение в отношении] 10–12 человек», — констатировала Лубина.

Она добавила, что точной информацией по этому вопросу не располагает. Мера пресечения будет избрана в симферопольском суде. Задержанным украинцам положена бесплатная помощь адвокатов.

Напомним, Киев 25 ноября ввел в Керченский пролив украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые нарушили госграницу России. Сопровождавшие их российские корабли и катера требовали от судов ВМСУ незамедлительной остановки, однако те не реагировали и продолжали осуществлять опасное маневрирование. Украинские суда были задержаны. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы.

В министерстве иностранных дел России порекомендовали россиянам учитывать обострение ситуации на Украине и введение военного положения в стране, передает RT.