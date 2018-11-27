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Савченко готовят к операции в киевской больнице

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Савченко готовят к операции в киевской больнице

Киев, 27 ноября. Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, которую обвиняют в государственной измене и терроризме, доставили в киевскую больницу для операции. Об этом рассказала сестра бывшей военной летчицы Вера Савченко на своей странице в Facebook.

Сестра депутата сообщила, что Савченко предстоит операция на коленном суставе. Вера добавила, что после хирургического вмешательства депутата хотят сразу же доставить в следственный изолятор. Она призвала сотрудников правоохранительных органов этого не делать, потому что это можно приравнять к пыткам.

Защита Савченко в случае ее немедленной доставки в СИЗО после операции планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Сестра депутата Рады рассчитывает, что Савченко разрешат провести хотя бы сутки в медицинском учреждении .

Автор: Андрей Крылов
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