Москва, 27 ноября. ВС Вьетнама планируют внедрить систему подготовки российских десантников в своей стране. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.

Как уточняется в сообщении ведомства, делегация военных из Вьетнама посетила Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Специалисты собираются познакомиться с российской системой подготовки курсантов, изучить особенности проведения практических занятий, а затем использовать полученный опыт у себя в стране.

В ведомстве уточнили, что делегаты будут находиться в училище до 30 ноября. За это время они посетят занятия будущих офицеров воздушно-десантных войск и изучат передовую учебно-материальной базу вуза.