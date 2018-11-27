Путин вручил госнаграды Лещенко, Чуриковой и Винер-Усмановой

Москва, 27 ноября. Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам. Торжественная церемония прошла в Кремле.

В частности, Золотую звезду Героя России президент вручил летчику-космонавту Сергею Рыжикову, ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — певец Лев Лещенко и актриса Инна Чурикова.

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук главы государства получила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усмановой, а ее супруг — предприниматель Алишеру Усманову был удостоен такой же награды, но III степени.