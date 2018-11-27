Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

«В ногу стрелять — это привычка»: российские дальнобойщики отреагировали на «флешмоб» по захвату грузовиков на Украине

727
0 Оставить комментарий

«В ногу стрелять у них привычка»: эксперт прокомментировал «флешмоб» по захвату грузовиков РФ на Украине

Москва, 27 ноября. Украинские радикалы объявили о «флешмобе» в Одессе. Они призвали захватывать грузовики с российскими номерами, надеясь таким образом вернуть в страну нарушивших границу РФ украинских моряков. Информация об этом распространилась во вторник в соцсетях.

Координатор Ассоциации «Дальнобойщик», главный редактор «Дальнобойщик Медиа Групп» Валерий Войтко в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, почему план радикалов ни к чему не приведет.

Эксперт напомнил, что российские дальнобойщики уже очень давно не ездят на Украину и ничего не перевозят по ее территории.

«Уже очень давно они не ездят. Единственное, куда мои коллеги что-то возят – это Луганск, Донецк. А чтобы Львов, Ровно, куда-то туда — нет, этого давно нет. Все прекрасно понимают ситуацию, и никто туда не рвется», — пояснил Войтко.

«В ногу стрелять у них привычка»: эксперт прокомментировал «флешмоб» по захвату грузовиков РФ на Украине

Он уточнил, что иногда российские дальнобойщики осуществляют разовые рейсы по украинской территории, но это происходит исключительно по просьбам и заявкам сопредельной стороны, аффилированных структур. В связи с этим, как пояснил эксперт, акцией по захвату российских грузовиков украинские радикалы навредят самим себе.

«В ногу стрелять – это у них привычка», — подытожил Войтко.

25 ноября около 07.00 утра три украинских военных судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу. Они направились в сторону Керченского пролива, попутно совершая опасные маневры. На требования российских пограничников украинские корабли никак не реагировали. Погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры, чтобы остановить нарушителей.

Инцидент в Азовском море российская сторона считает провокацией. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что в сложившейся ситуации российские пограничники действовали по плану прикрытия госграницы, и их действия не противоречили ни международному, ни российскому законодательству.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.