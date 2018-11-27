Москва, 27 ноября. Украинские радикалы объявили о «флешмобе» в Одессе. Они призвали захватывать грузовики с российскими номерами, надеясь таким образом вернуть в страну нарушивших границу РФ украинских моряков. Информация об этом распространилась во вторник в соцсетях.

Координатор Ассоциации «Дальнобойщик», главный редактор «Дальнобойщик Медиа Групп» Валерий Войтко в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, почему план радикалов ни к чему не приведет.

Эксперт напомнил, что российские дальнобойщики уже очень давно не ездят на Украину и ничего не перевозят по ее территории.

«Уже очень давно они не ездят. Единственное, куда мои коллеги что-то возят – это Луганск, Донецк. А чтобы Львов, Ровно, куда-то туда — нет, этого давно нет. Все прекрасно понимают ситуацию, и никто туда не рвется», — пояснил Войтко.

Он уточнил, что иногда российские дальнобойщики осуществляют разовые рейсы по украинской территории, но это происходит исключительно по просьбам и заявкам сопредельной стороны, аффилированных структур. В связи с этим, как пояснил эксперт, акцией по захвату российских грузовиков украинские радикалы навредят самим себе.

«В ногу стрелять – это у них привычка», — подытожил Войтко.

25 ноября около 07.00 утра три украинских военных судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу. Они направились в сторону Керченского пролива, попутно совершая опасные маневры. На требования российских пограничников украинские корабли никак не реагировали. Погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры, чтобы остановить нарушителей.

Инцидент в Азовском море российская сторона считает провокацией. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что в сложившейся ситуации российские пограничники действовали по плану прикрытия госграницы, и их действия не противоречили ни международному, ни российскому законодательству.