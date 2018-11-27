Де Мистура будет председательствовать на встрече по Сирии в Астане

Москва, 27 ноября. Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура будет председательствовать на встрече старших должностных лиц по урегулированию ситуации в Сирии в Астане, которая пройдет 28-29 ноября. Об этом сообщил официальный представитель женевского отделения ООН Реал Леблан.

Ранее стало известно, что де Мистура подтвердил свое участие в переговорах по Сирии в Астане.

«Он [де Мистура] будет председательствовать на встрече старших должностных лиц Ирана, России и Турции — стран, созвавших встречу в Сочи в январе 2018 года», — отметил Леблан.

По словам представителя женевского отделения ООН, целью переговоров в Астане станет «ускорение конкретного результата» в то, что касается создания конституционной комиссии САР.