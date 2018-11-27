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Пашинян призвал вывести отношения РФ и Армении на новый уровень

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Пашинян призвал вывести отношения РФ и Армении на новый уровень

Ереван, 27 ноября. Отношения Москвы и Еревана должны выйти на новый уровень. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Он назвал Россию важнейшим стратегическим партнером республики.

«Мы должны продолжать нашу работу по укреплению наших взаимоотношений с стратегическим партнером — Россией. Они должны быть подняты на качественно новый уровень», — цитируют Пашиняна армянские СМИ.

Исполняющий обязанности глава правительства Армении подчеркнул, что Ереван намерен развивать сотрудничество с Москвой как в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так и на площадке Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним, о необходимости развивать отношения с Россией Пашинян активно говорил и после смены власти в Армении в мае текущего года. 

Автор: Федор Веснин
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