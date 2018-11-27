Переодетый в камуфляж Омелян поручил усилить «охрану и оборону» вокзалов и аэропортов на Украине

Киев, 27 ноября. На Украине решили усилить охрану объектов инфраструктуры в связи с введением военного положения в стране. Об этом заявил министр инфраструктуры государства Владимир Омелян. Судя по фото, опубликованным на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины, глава ведомства провел заседание, переодевшись в камуфляжную форму.

По его словам, министерство также вводит «особый режим» работы железнодорожного транспорта. Омелян отметил, что речь идет об обеспечении пропускной способности сети железных дорог и подвижного состава для оборонных нужд «в основных направлениях».

«Я даю отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры», — сказал Омелян, слова которого приводит пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Напомним, Верховная рада приняла законопроект президента страны Петра Порошенко о введении военного положения на Украине в связи с ситуацией в Керченском проливе. 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, опасно маневрировали и не реагировали на требования пограничников РФ прекратить движение. В результате три украинских корабля и члены их экипажей были задержаны. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.