«Все было вообще не так»: создатель «Симпсонов» забыл, что не прочь переехать в Россию

Американский сценарист и продюсер Майк Рейсс заявил, что его слова о возможности переезда в Россию из интервью Федеральному агентству новостей неправильно поняли.

«Я такого не говорил!» — передает слова Рейсса РИА Новости.

20 ноября ФАН опубликовано эксклюзивное интервью американского сценариста и продюсера Майка Рейсса, в котором он признался, что рассматривает Россию в качестве «запасного аэродрома».

«В мире, полном потрясений, всегда хорошо иметь запасной аэродром. Россия может быть хорошим вариантом: я полностью русский по материнской линии», — заявил Майк Рейсс в интервью ФАН.

При этом дословная фраза американского продюсера «a second country to go to» была процитирована в тексте ФАН еще и в оригинале — во избежание неверных трактовок.

26 ноября Рейсс выступил на Synergy Global Forum в Москве, закрыв программу первого дня своим выступлением на тему «Секрет успеха Симпсонов». После чего он дал интервью РИА Новости, в котором заявил, что в вопросе о переезде в Россию его неправильно поняли.

«Я такого не говорил! Это очень забавно. Кто-то из журналистов задал мне два коротких вопроса, на которые я дал два коротких ответа. Из них сделали длинную статью, где все было вообще не так. Вот такое недопонимание получилось. Кажется, журналист говорил о том, что Стивен Сигал переехал сюда… А я ответил, как ответили бы многие американцы: хорошо иметь запасной вариант. Многие в Голливуде заявляют, что переедут из Америки в Канаду, если Дональд Трамп вновь станет президентом. Я думаю, что бы мог куда-нибудь переехать, но, скорее, в англоязычную страну. Но мне очень нравится Россия, и, как я говорил в той статье, я наполовину русский», — приводит РИА Новости слова сценариста.

Как можно видеть, в интервью РИА Новости Рейсс фактически дезавуировал свои слова о том, что Россия может быть «хорошим запасным вариантом», и признал лишь, что наша страна ему просто нравится.

ФАН обратилось за разъяснениями к самому Рейссу, однако гость московского форума оказался недоступен для комментариев, так как возвращался в Нью-Йорк, откуда 1 декабря он направится в Нью-Джерси для выступления в Центре еврейской общины.

Чтобы развеять недопонимание, приводим точную формулировку вопроса корреспондента ФАН из нашего интервью от 20 ноября и полный текст ответа Рейсса, без перевода.

Вопрос: «Не планируете ли вы принять российское гражданство вслед за другим спикером форума Стивеном Сигалом? Есть ли страны, чье гражданство вы хотели бы принять?»

Дословный ответ Майка Рейсса: «In a world filled with turmoil it's always good to have a second country to go to. Russia might be a good choice: I'm completely Russian on my mother's side».

Как можно видеть, вопрос ФАН имел четкую формулировку и подразумевал именно принятие гражданства. В ответ американский сценарист подтвердил, что запасной аэродром в наши времена иметь неплохо и что Россия тут может быть хорошим вариантом — тем более что сам он «полностью русский».

Примечательно, что вопрос о других странах, гражданство которых было бы интересно Майку Рейссу, он проигнорировал, ответив только о России.

Безусловно, американский сценарист вполне мог отказаться от собственных слов или попросту забыть, что не прочь переехать в нашу страну, — всякое бывает. Однако обвинять ФАН в том, что в нашем интервью «все было вообще не так», не стоит: у нас все записано.

Майк Рейсс более 20 лет занимался написанием историй о семье Барта Симпсона и ее жизни в американском Спрингфилде. Он вошел в число создателей «Симпсонов», ставших самым длинным мультсериалом в истории телевидения. Сам Майк Рейсс во время работы над ним четырежды становился обладатель престижной награды «Эмми». Кроме того, он писал сценарии для телесериала «Альф», фильмов «Ледниковый период — 3», «Ледниковый период — 4», «Мое большое греческое лето» и«Симпсоны в кино».