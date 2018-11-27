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Американская Rivian презентовала электрический пикап R1T

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Американская Rivian презентовала электрический пикап R1T

Вашингтон, 27 ноября. Американская компания Rivian представила полностью электрический пикап R1T. Автомобиль способен проехать без подзарядки более 640 километров в час.

Rivian R1T представляет собой полноприводный пикап. У автомобиля четыре электромотора, мощность каждого из которых составляет 200 лошадиных сил. Всего за три секунды новинка способна разогнаться до 96 километров в час. Максимальная Rivian R1T составляет 200 километров в час.

Эксперты отмечают, что благодаря электрическому приводу этот автомобиль можно считать одним из лучших в своем классе по транспортировке грузов. Общая грузопдъемность Rivian R1T составляет 800 килограммов. Кроме того, существует возможность буксировать прицеп до 3500 килограммов.

В 2019 году Lexus ES отметит 20-летний юбилей.  Автомобиль отлично прижился не только на традиционном для себя американском рынке, но также на китайском и российском. Этой осенью начались продажи седьмого поколения Lexus ES, конкурентами для которого станут Mercedes-Benz E-Class, Audi A6 и BMW 5-Series, передает «Газета.ru».

Автор: Катерина Иванова
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