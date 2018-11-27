«Настоящая королева!»: гостья на свадьбе короля Малайзии и «Мисс Москвы» рассказала о банкете

Москва, 27 ноября. Свадьба короля Малайзии Султана Мухаммеда V и победительницы конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной состоялась в Москве 22 ноября на Рублевке. Директор конкурса «Краса России» Татьяна Андреева поделилась впечатлениями от королевской свадьбы.

«Было очень красиво и трогательно. Оксана — настоящая королева!», — рассказала Андреева в комментарии KP.ru.

По словам гостьи, 25-летняя модель и 49-летний король познакомились больше года назад. Андреева уверена, что у пары искренние чувства, молодожены смотрели друг на друга с большой любовью.

Также Андреева отметила, что родители Воеводиной поддерживают дочку, а брат и сестра все мероприятие помогали невесте. На самом банкете, добавила Андреева, алкоголя не было, но тем не менее было очень весело. Кроме того, на свадьбу собралась вся московская «элита» и известные артисты.