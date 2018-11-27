Статус русского языка в Киргизии открыл массу возможностей для ее граждан — Володин

Москва, 27 ноября. Официальный статус русского языка в Киргизии открывает массу возможностей для самореализации граждан за пределами родины. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с председателем парламента Киргизии Дастанбеком Джумабековым.

По словам Володина, власти Киргизии приняли мудрое решение закрепить в конституции официальный статус русского языка. Он подчеркнул, что две страны смогли многое сделать во время сотрудничества, благодаря такому решению.

«Киргизию отличает от многих наших других зарубежных партнеров в том числе особый подход к русскому языку», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что киргизские автомобильные перевозчики имеют особые возможности при оформлении документов на вождение автомобиля в России.

«Это позволяет более эффективно реализоваться многим гражданам Киргизии в нашей стране, находить работу и дальше строить свою жизнь», — заявил Володин.

По его словам, такой подход показывает не только уровень отношений между странами, но и желание властей Киргизии помочь гражданам реализовать себя за пределами своего государства.

Напомним, 26 июля 2017 года Госдума РФ приняла закон, который устанавливает право для граждан стран, где русский язык установлен как официальный, работать профессиональными водителями на территории России. Для этого они могут использовать национальные водительские удостоверения.