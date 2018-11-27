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Более 40 граждан России не пустили на Украину

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Более 40 граждан России не пустили на Украину

Минск, 27 ноября. Более 40 граждан России не пустили на территорию Украины, их вернули в Минск, сообщил официальный представитель Государственного  пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники не пустили на территорию Украины более чем 30 гражданам России, которые прибыли из Минска в Киев рейсом авиакомпании Belavia в минувший понедельник. Они были отправлены в белорусскую столицу следующим рейсом.

«На текущий момент есть информация, что начиная со вчерашнего утра на территорию Беларуси возвращены более 40 граждан России, которые вернулись рейсами Belavia Киев-Минск. Речь пока идет о четырех рейсах», — цитирует РИА Новости Бычковского.

По его словам, причиной возращения россиян в Минск стал непропуск украинской погранслужбой на территорию Украины.

Он добавил, что ситуация в наземных пунктах пропуска на границе Белоруссии с Украиной остается без изменений.

Автор: Дарья Смолина
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