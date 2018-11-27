Вряд ли кто-то будет воевать за Украину: эксперт раскритиковал «хитрый» способ Киева остановить Россию

В посольстве Украины в США нашли новый способ «остановить» Российскую Федерацию. С одиозным заявлением выступил представитель Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

По мнению дипломата, Россия якобы «проверяет силовые возможности мира», а поэтому, чтобы предотвратить «угрозу от российского государства», по словам Чалого, нужно показать «реальные действия международного сообщества».

Заявление украинского посла было опубликовано в официальном аккаунте украинской дипломатической миссии в Twitter. Надпись сопровождается фотографией посла Чалого из студии телеканала Fox News.

Росія перевіряє силові можливості світу. Зупинити її можна, лише показавши реальні дії міжнародної спільноти у відповідь на таку відкриту агресію, як це відбулось щодо України в Азовському і Чорному морях.



Інтерв’ю Посла Валерія Чалого для @FoxNews: https://t.co/Ftd4ARY0pU pic.twitter.com/FaHT5hPmyN — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) November 27, 2018

Интервью с украинским послом было посвящено провокации в Керченском проливе, которые была совершена тремя кораблями военно-морских сил Украины. Чалый представил американским СМИ противоположную картину, обвинив в произошедшем, по традиции, Москву, и призвал международное сообщество «дать ответ на российскую агрессию».

«Остановить ее можно, только показав реальные действия международного сообщества в ответ на такую открытую агрессию, — цитирует посольство интервью с Чалым. — Которая произошла в отношении Украины в Азовском и Черном морях».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько подчеркнул, что после неудачной провокации в Черном море Киев решил по привычке нагнетать международную политику, разыгрывая «российскую карту».

«Это очень хитрый способ сделать так, чтобы против России предприняли военные действия какие-нибудь другие страны, в данном случае — США и их союзники. У Украины нет военных возможностей противостоять России, и даже организовать масштабные столкновения, она может лишь волновать нашу страну на границах. Это и показал инцидент в Керченском проливе. Но поскольку дело закончилось полным фиаско для Петра Порошенко, то [киевская] власть начинает взывать о помощи», — разъяснил эксперт.

По словам Безпалько, ни одна из стран мира не решится вступить в противостояние с РФ по просьбе Украины, поэтому заявления посольства в Вашингтоне лишь доказывают, что Киев занимается пустыми словесными провокациями.

«Ни одно уважающее себя государство так не поступает. Страна защищается своими собственными силами, у Украины их нет, поэтому и остается завуалированно просить другие государства. Я думаю, вряд ли кто-то будет воевать за Украину с нашей страной. Подобные заявления низко квалифицируют украинскую политическую элиту. Это все равно, что слуга призывает своего хозяина защитить его, Киев признает свою невысокую роль», — заключил эксперт.

Напомним, 25 ноября Украина предприняла попытку провокации, нарушив государственные границы России в Азовском море. Три корабля ВМС Украины пересекли границу и не реагировали на законные требования пограничников. В результате корабли задержали, возбуждено уголовное дело.