Более 7 тысяч военных ЦВО за 8 лет купили квартиры благодаря жилищным субсидиям

Екатеринбург, 27 ноября. Более семи тысяч российских военных, проходящих службу на территории Центрального военного округа (ЦВО), стали собственниками квартир благодаря жилищным субсидиям, введенным с ноября 2010 года. Об этом рассказал журналистам начальник учреждения «Центррегионжилье» Валерий Овчаренко.

«За восемь лет функционирования учреждения принято 7147 решений о выплате жилищной субсидии на общую сумму 41,6 миллиарда рублей», — заявил он в ходе торжественного собрания, приуроченного к годовщине со дня образования Федерального государственного казенного учреждения «Центррегионжилье».

Овчаренко также указал, что 1834 семьи российских военных получили право на жилье посредством государственных жилищных сертификатов.

На данный момент на территории Центрального военного округа работает 19 территориальных структурных подразделений учреждения, два из которых расположено в Таджикистане и Казахстане. Общая численность сотрудников составляет 163 человека, уточнили в пресс-службе ЦВО.