Задержанным в Керченском проливе морякам ВМСУ предоставят бесплатного адвоката

Москва, 27 ноября. Украинским морякам, задержанным в Керченском проливе при попытке нарушить границу РФ, предоставят бесплатного адвоката. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Они иностранцы, в обязательном порядке им должны быть предоставлены адвокаты. Обязательно защита должна быть», — заявила омбудсмен.

Лубина рассказала, что намерена сегодня посетить моряков. Задержанные смогут подать жалобу или предать что-либо родным, сообщила омбудсмен. Также она отметила, что три человека получили ранения, их жизни ничто не угрожает, задеты только мягкие ткани. По словам омбудсмена, раненые могут быть солдатами-срочниками.

«Там три мальчишки, рядовых, младший 1999 год — сколько лет ему? Капитаны и средний командный состав не ранены», — сообщила Лубина в комментарии ТАСС.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поручила Лубиной посетить задержанных моряков и оказать при необходимости гуманитарную помощь.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ были задержаны российскими пограничниками при попытке пересечь границу РФ. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. ФСБ РФ была вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

В ходе операции ранения получили три моряка ВМСУ. Им была оказана медицинская помощь, сейчас все трое находятся в больнице в Крыму. Военные ВМСУ рассказали, что распоряжение о провокации исходило от киевского руководства. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.