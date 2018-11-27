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Экономика

«Роснефть» вернулась на биржевые торги

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«Роснефть» вернулась на биржевые торги

Санкт-Петербург, 27 ноября. «Роснефть» возобновила свободные продажи топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). О возвращении компании на торги в обычном режиме сообщили участники торгов.

По словам одного из участников, торги возобновлены «Роснефтью» на всех базисах поставки. Объемы предложения не уточняются, поскольку станут понятны после 13.00 мск, когда торги завершатся, добавил собеседник ТАСС.

На «Роснефть» приходится почти 40% всего предложения моторного топлива на бирже. 15 ноября, как сообщала ранее «Газета.ру», компания прекратила биржевые торги из-за того, что некоторые их участники увеличивали стоимость топлива на бирже за счет нерыночных инструментов.

Представитель компании Михаил Леонтьев тогда заявил, что «на бирже рынка нет, он разрушен, деформирован». С 19 ноября «Роснефть» по просьбе вице-премьера Дмитрия Козака возобновила торговлю через биржу, но только через адресные сделки.

Автор: Ярослава Замысловатова
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