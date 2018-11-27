В России обновят комплекс санаторно-курортного лечения | 27 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил стратегию, направленную на повышение доступности санаторно-курортного лечения, развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Согласно распоряжению, планируется увеличить число граждан, которые получают санаторно-курортное лечение. Кроме того, будет увеличена доля санаторно-курортных организаций, а в санаториях возрастет численность медицинского персонала, в первую очередь квалифицированных сотрудников, которые будут помогать в оказании санаторно-курортного лечения.

В ДНР произошел пожар на заводе кокса В одном из цехов на заводе в городе Енакиево Донецкой народной республики произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ДНР. Отмечается, что возгорание произошло на предприятии «Енакиевский коксохимпром». Загорелся один из цехов завода. Как уточнили в МЧС, пожар уничтожил электрощитовую, полимерный шифер и утеплитель стен. Причины пожара уточняются. О жертвах или пострадавших не сообщается. Напомним, «Енакиевский коксохимпром» производит кокс. Он обеспечивает потребности Енакиевского металлургического завода.

В Алеппо освободили заложников, похищенных террористами На востоке сирийской провинции Алеппо освободили 10 человек, которые были похищены террористическими группировками. По информации источника Федерального агентства новостей, среди освобожденных оказались 9 мужчин и одна женщина. Сирийские власти делают все необходимое для того, чтобы освободить похищенных боевиками граждан. Только в этом месяце усилиями Дамаска были освобождены похищенные мирные жители провинции Эс-Сувейда.