Ставят невыполнимые условия: эксперт оценил заявление ФРГ о единой политике ЕС в отношении РФ

Европейскому союзу необходимы четкие принципы в работе и настоящий диалог по темам безопасности для возвращения Российской Федерации в международное правовое поле, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы должны добиться развития в ЕС культуры общей, согласованной восточной политики. Только тогда возможно проведение в отношении наших соседей вне ЕС общей политики. Это относится прежде всего к России. Целью должно быть то, чтобы Россия вновь соблюдала международные правила и не нарушала территориальный суверенитет своих соседей. Чтобы достичь этого, нам нужны, безусловно, четкие принципы, а также настоящий диалог о нашей общей безопасности в Европе», — сказал Маас.

«Россия — самый важный сосед ЕС»

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН отметил, что какими бы ни были текущие отношения Москвы и Брюсселя, Россия останется самым крупным и важным соседом Европейского союза, а также принципиальным игроком на мировой арене. Сама по себе глобальная стабильность зависит не от двух сотен официально признанных мировым сообществом государств, но от взаимодействия великих ядерных держав — США, Китая, России, а некоторые в эту группу добавляют еще и растущую Индию.

«Немецкий министр иностранных дел не сказал ничего нового или идущего вразрез с текущей политикой Евросоюза. Все европейские чиновники в один голос уже пять лет говорят о том, что желают всей душой возвращения России в «семью цивилизованных народов», но для этого Москве следует, помимо прочего, отказаться от части собственной территории — Крыма — и от поддержки республик Донбасса. Иными словами, для снятия санкций они ставят изначально невыполнимые условия», — пояснил Станислав Бышок.

Киев в страшном сне видит возвращение Донбасса

Причем, заметил эксперт, если вопрос с Крымом Россией закрыт, как представляется, окончательно и в одностороннем порядке, то вопрос Донбасса требует участия Украины. Проблема, однако, в том, что, несмотря на всю пафосную риторику, официальный Киев в страшном сне видит возвращение нескольких миллионов донбассцев под свою юрисдикцию.

«Хайко Маас, призывая к единой европейской политике в отношении России, которая и так уже имеется, на самом деле продвигает идею более глубокой интеграции самого Европейского союза. Последние годы в Европе шли под флагами евроскептицизма, референдум и выход из ЕС Великобритании — далеко не единственный показатель этого тренда. Вновь всплывшая идея о создании некой отдельной общеевропейской армии, сегодня активно поддерживаемая главными странами ЕС — Германией и Францией, — одно из средств поддержания внутреннего единства Европейского проекта перед лицом центробежных тенденций», — добавил Станислав Бышок.

Политолог подчеркнул, что конфликтные отношения с Москвой, и в меньшей степени — с ЕС, инструментализируются «брюссельской бюрократией», как называют европейских чиновников их критики. «Мир опасен, даже наши союзники и соседи уже не те, что прежде; следует рассчитывать на самих себя и держаться вместе», — таков основной посыл из центров Европейского союза.