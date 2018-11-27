«Это позор футбола»: в FIFA прокомментировали беспорядки перед Кубком Либертадорес

Москва, 27 ноября. Нападение аргентинских футбольных фанатов на автобус с игроками «Боко Хуниорс» перед финалом Кубка Либертадорес является позором для всего южноамериканского футбола. Об этом заявил член совета FIFA и совета CONMEBOL бразилец Фернандо Сарней.

Он подчеркнул, что во время инцидента был в аргентинской столице и видел произошедшее. В беседе с телеканалом «360» Сарней подчеркнул, что страсть аргентинских фанатов бывает настолько сильна, что ее невозможно контролировать.

«Это позор для всего южноамериканского футбола, далеко не лучшее проявление нашего футбола. Насилие на футболе стало частью их [аргентинских болельщиков] культуры», — отметил Сарней.

Напомним, что игра между командами «Ривер Плейт» и «Боко Хуниорс» должна была состояться 24 ноября. Аргентинские болельщики напали на автобус футболистов «Боко Хуниорс». В результате игроки получили повреждения, а лидер команды Карлос Тевес заявил, что команда не в состоянии играть.

Сразу после инцидента начало игры дважды откладывалось, а затем встреча была перенесена на неопределенный срок.

«Со своей стороны, CONMEBOL пытался управлять ситуацией. Мы пытались сделать все, чтобы игра состоялась.Когда мы получили информацию об их повреждениях, игру сразу же перенесли», —отметил Сарней.

Напомним, во вторник, 27 ноября, будет принято решение о дате и месте проведения перенесенного матча. Первая встреча закончилась вничью (2:2).