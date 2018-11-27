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Генпрокуратура рассказала о нарушениях законодательства в работе Роскосмоса

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Генпрокуратура рассказала о нарушениях законодательства в работе Роскосмоса

Москва, 27 ноября. Генеральная прокуратура Российской Федерации зафиксировала комплексные нарушения законодательства в работе Роскосмоса с минувшего года по первую половину 2018 года. Об этом рассказал журналистам официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«С 2017 года по первую половину 2018 года поднимались документы по той деятельности, которую вело предыдущее руководство Роскосмоса», — сообщил спикер Генпрокуратуры.

Куренной отметил, что в ходе проверки были выявлены системные нарушения законодательства, в том числе речь идет о поверхностной исследовательской и опытно-конструкторской работе.

В общей сложности, по его словам, было выявлено 700 нарушений закона.

Ранее Роскосмос отреагировал на заявление главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о масштабных финансовых нарушениях.

Автор: Андрей Крылов
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