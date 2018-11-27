Почти 70% немцев хотят тесного сотрудничества с Россией

Берлин, 27 ноября. Почти 70% жителей Германии выступают за тесное сотрудничество с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен американским исследовательским центром Pew Research Center и немецким Фондом имени Кербера.

В опросе, который состоялся в сентябре этого года, приняли участие 1006 американцев и 1002 немцев. Методом для опроса респондентов стало интервью через телефон.

Позиция американцев касательно сотрудничества с Россией отличается от взглядов немцев. В Соединенных Штатов 35% граждан хотели бы развивать взаимодействие с Россией.

Примечательно, что у жителей США и Германии противоположные взгляды на взаимоотношения Вашингтона и Берлина. Более 70% немцев считают, что отношения между Германией и США в плохом состоянии, в то время как 70% американцев оценивают их как «хорошие».