Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Почти 70% немцев хотят тесного сотрудничества с Россией

105
0 Оставить комментарий

Почти 70% немцев хотят тесного сотрудничества с Россией

Берлин, 27 ноября. Почти 70% жителей Германии выступают за тесное сотрудничество с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен американским исследовательским центром Pew Research Center и немецким Фондом имени Кербера.

В опросе, который состоялся в сентябре этого года, приняли участие 1006 американцев и 1002 немцев. Методом для опроса респондентов стало интервью через телефон. 

Позиция американцев касательно сотрудничества с Россией отличается от взглядов немцев. В Соединенных Штатов 35% граждан хотели бы развивать взаимодействие с Россией.

Примечательно, что у жителей США и Германии противоположные взгляды на взаимоотношения Вашингтона и Берлина. Более 70% немцев считают, что отношения между Германией и США в плохом состоянии, в то время как 70% американцев оценивают их как «хорошие».

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.