Дамаск, 27 ноября. Культурный форум, посвященный многочисленным победам сирийской правительственной армии над терроризмом, прошел в городе Хадер в провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По информации источника, на мероприятии присутствовали простые сирийские семьи и родственники солдат, погибших на поле боя. На форме также присутствовал известный сирийский писатель Аднан Аззам.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Один из присутствующих дал эксклюзивным комментарий корреспонденту ФАН, в котором рассказал о мероприятии:

«САА и наше руководство победили на всех территориях родины, мы совместно с партией Баас создали и показали фильм, который рассказывает о всех этапах войны и заговора, которые были направлены против Сирии. Мы желаем победу САА, мы надеемся, что она зачистит всю сирийскию землю от террористов. Вторая встреча пройдет в Голанах после того, как мы освободим этот район под руководством Башара Асада», — заявил мужчина.

Стоит отметить, что это далеко не первое культурное мероприятие подобного форма, которое проводится в освобожденных от терроризма регионах сирийской республики. За последние месяцы в стране значительно увеличилось число ярмарок, фестивалей, концертов, конкурсов и даже спортивных марафонов. Все это свидетельствует о том, что сирийский народ постепенно возвращается к нормальной жизни, люди чувствуют себя спокойно в присутствии сирийской правительственной армии, которая стала символом стабильности и безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на старых рынках провинции Хомс прошли праздники, посвященные возвращению стабильной жизни и уходу террористических группировок.